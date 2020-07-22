Порошенко обговорив з послом Польщі стратегічне партнерство з Україною

Фото: під час зустрічі Петра Порошенка з Бартошем Ціхоцкі

Порошенко також поінформував співрозмовника про існуючі загрози повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань

Голова партії "Європейська солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко зустрівся з послом Польщі в Україні Бартошем Ціхоцкі. На зустрічі було відзначено важливість продовження зміцнення стратегічного партнерства між Києвом та Варшавою.

Про це повідомляє пресс-служба "Європейської солідарності"".

"Ми всі впевнені, що завдяки якості вашого лідерства, уряду і реформ з часів Майдану Україна зробила більше, ніж за 20 років до цього. Це великий шлях, який пройшла Україна. Для нас успіх України - це наш успіх. Поразка України - це наша поразка", - зазначив Ціхоцкі.

За його словами, він був вражений якими темпами відроджувались Збройні сили України за часи президентства Порошенка.

"Багато країн НАТО могли би вчитися, і нашим офіцерам, солдатам є чого вчитися від ваших. Ваше лідерство, пане Президенте, я впевнений, зробить Україну ключовою темою європейських трансатлантичних справ", - додав посол.

Своєю чергою, Порошенко висловив сподівання, що Польща і надалі залишатиметься послідовним адвокатом інтересів України в рамках ЄС та НАТО.

"Я хочу подякувати за дуже важливу роботу у сфері безпеки, коли ви допомагали захисту, в тому числі, і безпеки Європейського Союзу. Бо я завжди казав: коли наші воїни на східному фланзі НАТО дають відсіч російській агресії, ми себе відчуваємо, що ми боремося не лише за суверенітет України, але і за свободу, за демократію в Європі й у світі", - сказав Порошенко.

Сторони підкреслили необхідність консолідації міжнародної єдності та солідарності для забезпечення деокупації Донбасу та Криму, а також сталості й послідовності прогресу України на шляху внутрішніх реформ.

Порошенко також поінформував співрозмовника про існуючі загрози повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань.

Крім того, Порошенко передав особисті привітання президенту Польщі Анджею Дуді у зв’язку з його переобранням на другий президентський термін.

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що чинний президент Польщі Анджей Дуда виграв другий тур президентських виборів. Він залишиться на посаді на другий термін.

Нагадаємо, за даними екзит-полу, Дуда в другому турі отримав підтримку 50,40% виборців, тоді як за його опонента - мера Варшави Рафала Тшасковского, проголосували 49,60%.

Як писало РБК-Україна, вибори президента Польщі планувалися на 10 травня 2020 року, але їх перенесли через пандемію коронавірусу.