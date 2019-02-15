Порошенко обговорив з головою Комітету Сенату США нові санкції проти Росії

Сторони обговорили важливість двопартійної законодавчої ініціативи сенаторів щодо захисту американської безпеки від агресії Кремля

В рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко обсудил с председателем Комитета Сената США по иностранным отношениям Джеймсом Рішем "азовский пакет санкций" против России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу администрации президента.

Стороны обсудили российскую агрессию в Азовском море и российскую атаку на украинские военные корабли.

"Петр Порошенко подчеркнул, что пришло время для введения "азовского пакета санкций" против России как сигнала о том, что отсутствие изменений в поведении Москвы будет и в дальнейшем увеличивать цену за агрессию", - сообщили в пресс-службе админстрации президента.

Также стороны обсудили важность двухпартийной законодательной инициативы сенаторов по защите американской безопасности от агрессии Кремля с целью усиления санкционного давления на Россию.

"Был отмечен ощутимый прогресс Украины на пути реформ за последние годы, что стало возможным благодаря совместным усилиям украинской власти и международных партнеров", - написали в пресс-службе.

Напомним, дипломаты Европейского союза согласовали санкции против России в связи с задержанием спецслужбами России украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе. Также в Сенате США подготовили проект санкций против России.

До этого стало известно, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на захват украинских моряков.