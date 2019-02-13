Сенатори США підготували новий проект санкції проти РФ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Сенатори США підготували проект санкцій у зв'язку з ситуацією в Україні

Сенатори США Ліндсі Грем і Боб Менендес підготували проект санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори в інших країнах, а також у зв'язку в зв'язку з російською агресією в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що мова йде про обмеження на адресу банків, енергетичних компаній, суверенного боргу. Крім того, американські сенатори розраховують ввести санкції проти проектів російського СПГ за межами країни.

Додамо, що пропонується ввести санкції проти фізичних осіб, пов'язаних з президентом РФ Володимиром Путіним.

Агентство пише, що нинішня пропозиція сенаторів жорсткіше тих законопроектів, які вони пропонували в 2018 році.

Коментуючи проект, Менендес заявив, що санкції необхідні. За його словами, РФ "продовжить наступати, поки не зустріне рішучу відсіч".

У свою чергу Грем заявив, що "Путін повинен припинити втручатися в американські вибори, відмовитися від кібератак, піти з України і припинити спроби посіяти хаос у Сирії".

Додамо, ввечері в середу на Московській біржі російський рубль став різко дешевшати до долара США. Станом на 22:10 курс встановився на рівні 66,32 руб. Євро подорожчали до приблизно 74,7 руб.

Відзначимо, що на момент, коли з'явився матеріал Reuters про запропоновані сенаторами США санкції проти Росії, долар торгувався на позначці 65,79, а євро - на позначці 74,24 руб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків. Зокрема, Британія і її європейські союзники закликають до того, щоб обмежувальні заходи щодо РФ були озвучені Брюсселем в майбутні тижні.

Пізніше у телефонній розмові з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим держсекретар США Майк Помпео заявив, що США планують ввести додаткові санкції проти Росії у зв'язку з отруєння колишнього агента Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері.