ЄС наприкінці лютого може визначитися з новими санкціями проти Росії

Ілюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

Мова йде про санкції за події в Азовському морі і захоплення українських моряків

Європейський союз наприкінці лютого може визначитися з новими санкціями проти Росії за події в Азовському морі і захоплення українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За його словами, дипломати країн-учасниць Євросоюзу продовжують обговорювати розширення санкцій проти Росії у зв'язку з подіями в Азовському морі.

"Жодні інші заходи поки не обговорюються. Швидше за все, рішення буде готове наприкінці цього місяця", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сенаті США підготували проект санкцій проти Росії у відповідь на втручання у вибори в інших країнах, а також у зв'язку з агресією в Україні. Нові обмеження можуть торкнутися банків, енергетичних компаній та суверенного боргу. Крім того, американські сенатори розраховують запровадити санкції проти російських газових проектів за кордоном.

До цього стало відомо, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на захоплення українських моряків.