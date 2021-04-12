Порошенко: загострення на Донбасі викликано політикою "умиротворення агресора"

За його словами, нинішня ситуація стала можливою через те, що влада два роки намагалась вести політику "умиротворення агресора".

"Брязкання зброєю з боку Володимира Путіна має дві мети. Перша мета - це залякати світ ескалацією в центрі Європи, для того, щоб зупинити можливий негативний для Путіна розвиток подій напередодні виборів у Державну думу Росії після того, як новообраний президент Байден (президент США Джозеф Байден, - ред.) продемонстрував свою рішучість і ефективність в захисті інтересів демократії у світі", - заявив Порошенко.

Друга мета, за словами Порошенка, змусити Україну піти на поступки, в тому числі і в реалізації так званого російського розуміння її "миротворчих" зусиль.

"Погодження на формулу Штайнмаєра, відкидання дорожньої карти реалізації мінського процесу, яка нами була чітко узгоджена з нашими партнерами - німцями, французами і американцями. І спроби почати все з нуля. Але, виявляється, це був шлях "в нікуди", - вважає Порошенко.

Водночас він закликав українську владу реально оцінювати ситуацію і зміцнювати обороноздатність держави у відповідь на агресивні дії з боку російських окупаційних військ і Володимира Путіна.

"Ситуація потребує чіткої й ефективної відповіді з боку української влади щодо своїх планів для зупинки найгіршого розвитку можливого небезпечного сценарію", - зазначив Порошенко.

Він також переконаний, що саме цьому питанню має бути присвячене засідання РНБО за участю керівників фракцій українського парламенту.

"Крім того, треба негайно вивести в зону Операції Об’єднаних сил закуплені ще за часів моєї каденції "Байрактари" - ударні безпілотники, для того, щоб не залишилось сумнівів у агресора, що у випадку переходу до наступу відповідь буде дуже рішучою. Оснастити протитанкові підрозділи української армії закупленими нашою командою ефективними протитанковими комплексами Javelin з принципом дії: вистрілив і забув. Оснастити високоефективними моделями, технікою радіоелектронної боротьби, яка не дозволяє працювати ворожим безпілотним літальним апаратам для проведення розвідки і атак проти українських Збройних сил. Розгорнути підрозділи артилерійської розвідки для того, щоб дуже швидко забезпечити артилерійський та мінометний вогонь у відповідь після обстрілів наших військ", - заявив Порошенко.

Він також зауважив, що Україна має використати всі можливості для прискорення євроатлантичної інтеграції.

"Треба на першому ж саміті НАТО - а він точно пройде цього року, не виключно, що і в Брюсселі в червні цього року - поставити питання, щоб Україні був наданий ПДЧ. Якщо влада нерішуче діє в цьому напрямку, то нам треба розгорнути народну ініціативу, і народ України примусить українську владу. Продемонструвавши рішучість українського народу всім країнам-членам НАТО, ми можемо вийти на омріяний результат", - переконаний Порошенко.