Порошенко: обострение на Донбассе вызвано политикой "умиротворения агрессора"

По его словам, нынешняя ситуация стала возможной из-за того, что власть два года пыталась вести политику "умиротворения агрессора".

"Бряцание оружием со стороны Владимира Путина имеет две цели. Первая цель - это запугать мир эскалацией в центре Европы, для того, чтобы остановить возможное негативное для Путина развитие событий накануне выборов в Государственную думу России после того, как новоизбранный президент Байден (президент США Джозеф Байден, - ред.) продемонстрировал свою решительность и эффективность в защите интересов демократии в мире", - заявил Порошенко.

Вторая цель, по словам Порошенко, заставить Украину пойти на уступки, в том числе и в реализации так называемого российского понимания ее "миротворческих" усилий.

"Согласие на формулу Штайнмайера, отвержение дорожной карты реализации минского процесса, которая нами была четко согласована с нашими партнерами - немцами, французами и американцами. И попытки начать все с нуля. Но, оказывается, это был путь "в никуда", - считает Порошенко.

В то же время он призвал украинскую власть реально оценивать ситуацию и укреплять обороноспособность государства в ответ на агрессивные действия со стороны российских оккупационных войск и Владимира Путина.

"Ситуация требует четкого и эффективного ответа со стороны украинской власти относительно своих планов для остановки худшего развития возможного опасного сценария", - отметил Порошенко.

Он также убежден, что именно этому вопросу должно быть посвящено заседание СНБО с участием руководителей фракций украинского парламента.

"Кроме того, надо немедленно вывести в зону Операции Объединенных сил закупленные еще во времена моей каденции "Байрактари" - ударные беспилотники, для того, чтобы не осталось сомнений у агрессора, что в случае перехода к наступлению ответ будет очень решительным. Оснастить противотанковые подразделения украинской армии закупленными нашей командой эффективными противотанковыми комплексами Javelin по принципу действия: выстрелил и забыл. Оснастить высокоэффективными моделями, техникой радиоэлектронной борьбы, которая не позволяет работать вражеским беспилотным летательным аппаратам для проведения разведки и атак против украинских Вооруженных сил. Развернуть подразделения артиллерийской разведки для того, чтобы очень быстро обеспечить артиллерийский и минометный огонь в ответ после обстрелов наших войск", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что Украина должна использовать все возможности для ускорения евроатлантической интеграции.

"Надо на первом же саммите НАТО - а он точно пройдет в этом году, не исключено, что и в Брюсселе в июне этого года - поставить вопрос, чтобы Украине был предоставлен ПДЧ. Если власть нерешительно действует в этом направлении, то нам нужно развернуть народную инициативу, и народ Украины заставит украинскую власть. Продемонстрировав решимость украинского народа всем странам-членам НАТО, мы можем выйти на желаемый результат", - убежден Порошенко.