У Путіна різко відповіли США на заклики відмовитися від агресії проти України

США попередили Росію про "ціну і наслідки" нової агресії проти України . У Кремлі вважають, що повторення таких заяв знецінює ці висловлювання.

За його словами, відбувається девальвація подібних фраз.

"Ось ці заклики відмовитися від якихось ефемерних агресивних дій, погроз, змусять заплатити ціну. Чим більше ти вимовляєш такі фрази, тим більше вони девальвуються", - сказав він.

Представник Кремля заявляє, що Росія нібито ні для кого ніколи не уявляла і не представляє загрози, а також нібито ніколи не займалася агресивними діями.

В українській розвідці заявили, що сьогоднішнє збільшення військової присутності біля кордону України схоже на те, що було в 2014-2015 роках. Тоді почалась безпосередня агресія Російської Федерації проти України.