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У Путіна різко відповіли США на заклики відмовитися від агресії проти України

Новость на русском → Москва, Понеділок 12 квітня 2021 12:46
У Путіна різко відповіли США на заклики відмовитися від агресії проти України Фото: Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

США попередили Росію про "ціну і наслідки" нової агресії проти України. У Кремлі вважають, що повторення таких заяв знецінює ці висловлювання.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

За його словами, відбувається девальвація подібних фраз.

"Ось ці заклики відмовитися від якихось ефемерних агресивних дій, погроз, змусять заплатити ціну. Чим більше ти вимовляєш такі фрази, тим більше вони девальвуються", - сказав він.

Представник Кремля заявляє, що Росія нібито ні для кого ніколи не уявляла і не представляє загрози, а також нібито ніколи не займалася агресивними діями.

В українській розвідці заявили, що сьогоднішнє збільшення військової присутності біля кордону України схоже на те, що було в 2014-2015 роках. Тоді почалась безпосередня агресія Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, Росія біля кордонів України збільшує ударне угруповання.

Крім того, Росія відмовилася пояснити Україні причини стягування військ біля кордону.

Раніше повідомлялося, що Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання.

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