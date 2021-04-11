США занепокоєні діями Росії на українському кордоні

"Повинен сказати, що я серйозно стурбований діями Росії на кордоні з Україною. На цих кордонах зосереджено більше російських сил, ніж коли-небудь з 2014 року. Ось чому ми підтримуємо дуже тісні контакти і координацію з нашими союзниками і партнерами в Європі. Всі поділяють цю заклопотаність", - заявив він.

Блінкен також додав, що президент США Джо Байден дав чіткий сигнал Росії, що якщо "вони чинитимуть так нерозважливо, то будуть наслідки".