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Порошенко: об’єднана Європа - найуспішніший інтеграційний проект

Новость на русском → Київ, Понеділок 10 травня 2021 16:16
Порошенко: об’єднана Європа - найуспішніший інтеграційний проект Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Проект Об’єднаної Європи був і залишається найамбітнішим та найуспішнішим в історії інтеграційним проектом.

Про це написав п'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у Facebook.

"Вітаю усіх з Днем Європи. Проект Об’єднаної Європи був і залишається найамбітнішим та найуспішнішим в історії інтеграційним проектом. Його ідеали та цінності надихнули і нас, українців, до внутрішніх суспільно-політичних та соціально-економічних перетворень", - написав Порошенко.

Він також додав, що як п’ятий президент мав честь від імені українського народу зробити кілька важливих кроків на шляху до європейського майбутнього.

"Підписано та розпочато реалізацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, включно із поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. Ми вибороли безвізовий режим. Розпочали масштабні секторальні інтеграційні проєкти. Курс на членство в ЄС та НАТО закріплено в Конституції. Якщо десь на політичній мапі Європи сьогодні і є найбільші єврооптимісти, то це точно в Україні. Саме тут і зараз відбувається запекла боротьба за майбутнє Об’єднаної Європи. Як у справі відсічі неоімперським агресивним амбіціям Кремля. Так і на фронті внутрішніх перетворень", - додав політик.

На його думку, цьогорічне відзначення Дня Європи має додаткове символічне значення: розпочинається загальноєвропейська дискусія про майбутнє об’єднаної Європи.

"Активним учасником цього процесу має стати і Україна. А висновок лише один: Україна буде членом Європейського Союзу", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії з НАТО.

Як відомо, чотирнадцять країн Євросоюзу, включаючи Німеччину і Францію, змогли домовитися про створенні сил швидкого військового реагування. Вони зможуть втручатися в міжнародні конфлікти на ранньому етапі їх розвитку.

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