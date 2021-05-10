Порошенко: объединенная Европа - самый успешный интеграционный проект
Проект объединенной Европы был и остается самым амбициозным и успешным в истории интеграционным проектом.
Об этом написал пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в Facebook.
"Поздравляю всех с Днем Европы. Проект объединенной Европы был и остается самым амбициозным и успешным в истории интеграционным проектом. Его идеалы и ценности вдохновили и нас, украинцев, к внутренним общественно-политическим и социально-экономическим преобразованиям", - написал Порошенко.
Он также добавил, что как пятый президент имел честь от имени украинского народа сделать несколько важных шагов на пути к европейскому будущему.
"Подписано и начата реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Мы завоевали безвизовый режим. Начали масштабные секторальные интеграционные проекты. Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. Если где-то на политической карте Европы сегодня и есть крупнейшие еврооптимисты, то это точно в Украине. Именно здесь и сейчас происходит ожесточенная борьба за будущее объединенной Европы. Как в деле отпора неоимперским агрессивным амбициям Кремля. Так и на фронте внутренних преобразований", - добавил политик.
По его мнению, нынешнее празднование Дня Европы имеет дополнительное символическое значение: начинается общеевропейская дискуссия о будущем объединенной Европы.
"Активным участником этого процесса должна стать и Украина. А вывод только один: Украина будет членом Европейского союза", - резюмировал Порошенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО.
Как известно, четырнадцать стран Евросоюза, включая Германию и Францию, смогли договориться о создании сил быстрого военного реагирования. Они смогут вмешиваться в международные конфликты на раннем этапе их развития.