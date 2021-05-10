Порошенко: объединенная Европа - самый успешный интеграционный проект

Проект объединенной Европы был и остается самым амбициозным и успешным в истории интеграционным проектом.

Об этом написал пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в Facebook.

"Поздравляю всех с Днем Европы. Проект объединенной Европы был и остается самым амбициозным и успешным в истории интеграционным проектом. Его идеалы и ценности вдохновили и нас, украинцев, к внутренним общественно-политическим и социально-экономическим преобразованиям", - написал Порошенко.

Он также добавил, что как пятый президент имел честь от имени украинского народа сделать несколько важных шагов на пути к европейскому будущему.

"Подписано и начата реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Мы завоевали безвизовый режим. Начали масштабные секторальные интеграционные проекты. Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. Если где-то на политической карте Европы сегодня и есть крупнейшие еврооптимисты, то это точно в Украине. Именно здесь и сейчас происходит ожесточенная борьба за будущее объединенной Европы. Как в деле отпора неоимперским агрессивным амбициям Кремля. Так и на фронте внутренних преобразований", - добавил политик.

По его мнению, нынешнее празднование Дня Европы имеет дополнительное символическое значение: начинается общеевропейская дискуссия о будущем объединенной Европы.

"Активным участником этого процесса должна стать и Украина. А вывод только один: Украина будет членом Европейского союза", - резюмировал Порошенко.