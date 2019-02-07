Порошенко назвав завдання щодо вступу в НАТО і ЄС реальним

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні Рада внесла зміни до Конституції за курсом в ЄС і НАТО

Завдання щодо вступу України в НАТО і Європейський союз для України є реальним. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

"Саме єдність сьогодні Україні потрібна під час нашого історичного голосування... Впевнений, що ми продовжимо спільні зусилля з реформування. Упевнений, що завдання щодо членства в Європейському союзі і НАТО абсолютно реальне. Нашими спільними зусиллями країна забезпечить членство в НАТО і членство в ЄС", - повідомив Порошенко.

Он підкреслив, що зараз Україна повинна "рухатися вперед по шляху до членства в ЄС і НАТО".

"Звичайно, 10 років тому в цьому залі лунали заклики до багатовекторності. Звучали безвідповідальні заклики до позаблоковості. Хочу всім нагадати, що в 2013 році в лютому агресія Росії почалася тоді, коли Росія напала на Україну, яка мала позаблоковий статус. Ні від чого це не врятувало. Зараз ми повинні рішуче рухатися вперед по шляху до членства в ЄС і НАТО ", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України про незворотність курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Так, конституційна більшість парламентаріїв проголосували за прийняття документа.

20 вересня ВР підтримала направлення до КСУ законопроекту про зміни в Конституцію за курсом в ЄС і НАТО. За це рішення проголосував 321 парламентарій. Конституційний суд України 22 листопада 2018 року опублікував рішення про внесення змін до Конституції в частині закріплення курсу України в НАТО і Євросоюз. Такі зміни у суді визнали відповідними статтями 157 і 158 Конституції України.