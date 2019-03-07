Порошенко назвав терміни проведення аудиту "Укроборонпрому"

Тендер на визначення аудитора може тривати до двох місяців

Аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна будет проведен до конца года. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента Украины.

Порошенко отметил, что приложит максимум усилий, чтобы аудит начался как можно скорее.

"Сейчас правительство вместе с СНБОУ должны начать процедуру подбора аудитора. Это должно быть репутабельная международная компания с соответствующим уровнем доверия", - подчеркнул президент.

Он предположил, что тендер на определение аудитора может быть до двух месяцев, а сам "аудит должен быть завершен в этом году".

"Кроме аудита, там должна быть ревизия. И ревизию должны проводить наши правоохранительные органы. И ревизию должна проводить наша аудиторская служба, которая проанализирует контракты, которая будет иметь доступ, в том числе и секретных документов, которая будет иметь возможность в случае найденных нарушений точно их устранить и проінформовати об этом общество", - отметил Порошенко.

Говоря об открытости аудита президент добавил, что если аудит будет проведен международной компанией, то аудит будет обнародован.

Напомним, вчера, 6 марта, по результатам заседания СНБО поручено провести аудит "Укроборонпром" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.

Накануне посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что Кабинет министров Украины должен провести аудит "Укроборонпрома".