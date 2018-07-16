Порошенко заявив, що Росія на незаконно окупованій території різко збільшила своє військове угрупування

Президент України Петро Порошенко назвав напруженою військово-стратегічну обстановка в Чорноморському регіоні. Про це він заявив у ході виступу перед початком багатонаціональних міжнародних навчань "Сі Бриз-2018".

"Військово-стратегічна обстановка в Чорноморському регіоні зараз, на жаль, є дуже напруженою. Після незаконної анексії Криму Російською Федерацією, що було чітко визначено в підсумкових документах саміту НАТО, ми бачимо різке зростання ескалації напруги", - заявив він.

Як зазначив Порошенко, Росія на незаконно окупованій території різко збільшила своє військове угрупування.

"Вперше там розміщена ударна авіація, новітні ракетні комплекси, зенітні комплекси - це ми бачимо в складі Чорноморського флоту, який незаконно розташований в анексованому Криму, українському Севастополі. Його посилено човнами, новими військовими кораблями", - заявив Порошенко.

Вітаю учасників багатонаціональних навчань #SeaBreeze2018 – українських воїнів, які разом з військовослужбовцями з 19 країн-членів НАТО і партнерів на морі й під водою, на суходолі і в повітрі ефективно відпрацьовують морську операцію з безпеки у кризовому регіоні. Безумовно, такі спільні навчання, як #SeaBreeze2018, сприяють досягненню ВМС України сумісності із флотами держав-членів НАТО та відродженню військово-морського потенціалу нашої держави. Дякую нашим партнерам за чітку підтримку України у стримуванні російської агресії. Радий також вручити сертифікати на водолазну техніку та спорядження командувачу ВМС ЗСУ віце-адміралу Віктору Воронченку. Продовжуємо зміцнювати нашу армію! #НоваАрмія Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 16 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Росія розвиває новий військовий потенціал.