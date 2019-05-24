Порошенко назвав дату з'їзду БПП

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що з'їзд партії "Блок Петра Порошенка" відбудеться 31 травня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Раніше Порошенко повідомив, що може очолити виборчий список партії на виборах в Раду Він також заявив, що участь його команди до парламентських виборах - необхідна.

Зазначимо, Порошенко під час зустрічі з депутатами від фракції БПП анонсував партійний з'їзд після інавгурації Володимира Зеленського. Тоді Порошенко заявив, що перед його командою стоїть завдання сформувати на наступні вибори "широку демократичну коаліцію".

Додамо, дані соціологічної групи "Рейтинг" свідчать про те, що якби дострокові парламентські вибори проходили в Україні в найближчу неділю, близько 90% громадян готові були взяти участь у голосуванні. За даними опитування, за партію "БПП "Солідарність" 8,8% виборців віддали б свої голоси.

Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив про розпуск Ради. На консультаціях президент України і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.