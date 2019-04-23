Порошенко заявив про з'їзді БПП після інавгурації Зеленського

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

На наступному з'їзді партія буде переформатована

Петро Порошенко під час зустрічі з депутатами від фракції БПП анонсував партійний з'їзд після інавгурації Володимира Зеленського. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Порошенко заявив, що відразу після інавгурації Зеленського буде проведено партійний з'їзд БПП, на якому буде переформатована партія.

Порошенко також підкреслив, що на даний момент невідомо, чи буде наступний глава держави просувати ідею розпуску парламенту, бо зі своїм ставленням до цієї ініціативи партія визначиться виходячи з ситуації.

На засіданні звучали слова про те, що партія повинна бути готовою до різних варіантів розвитку подій, і до дострокових виборів, і до чергових.

За словами Порошенка, перед його командою стоїть завдання сформувати на наступні вибори "широку демократичну коаліцію".

Крім того, голова фракції БПП Артур Герасимов заявив, що "Порошенко стає лідером ідеологічної партії".

Нагадаємо, під час зустрічі було піднято питання про зміну виборчої системи наступних парламентських виборів. За словами нардепа з БПП Олександра Черненка, для того щоб впровадити на практиці нову виборчу систему залишилося мало часу.

Крім того, Порошенко звернувся до міністрів і попросив їх не писати заяви про відставку. У свою чергу у своєму виступі Гройсман не дав чіткої відповіді про те, в якому форматі він має намір брати участь у парламентських виборах.

Зазначимо, Центральна виборча комісія опублікувала підсумки обробки 100% протоколів.

За результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.