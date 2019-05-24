Порошенко назвал дату съезда БПП

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что съезд партии "Блок Петра Порошенко" состоится 31 мая. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ранее Порошенко сообщил, что может возглавить избирательный список партии на выборах в Раду. Он также заявил, что участие его команды в парламентских выборах - необходимо.

Отметим, что Порошенко во время встречи с депутатами от фракции БПП анонсировал партийный съезд после инаугурации Владимира Зеленского. Тогда Порошенко заявил, что перед его командой стоит задача сформировать на следующие выборы "широкую демократическую коалицию".

Добавим, данные социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют о том, что если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 90% граждан готовы были принять участие в голосовании. По данным опроса, за партию "БПП "Солидарность" 8,8% избирателей отдали бы свои голоса.

Владимир Зеленский во время речи на инаугурации заявил о роспуске Рады. На консультациях президент Украины и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.