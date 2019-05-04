Порошенко призначив нового члена Нацради з телерадіомовлення

Президент України Петро Порошенко призначив Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Про це йдеться на сайті адміністрації президента.

В указі президента зазначається, "призначити Горковенка Володимира Валентиновича членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Нагадаємо, Порошенко у суботу, 4 травня, звільнив голову Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрія Артеменка.

Раніше Артеменко у листі повідомив, що подав у відставку з посади глави Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. За словами Артеменка, однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Термін уповноважень Артеменка повинен був закінчитися у липні 2019 року.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, президент Петро Порошенко звільнив начальника Служби безпеки президентаЮрія Федорова. Федоров обіймав цю посаду майже п'ять років.