Ближче до фінішу: з чим Петро Порошенко йде на другий президентський термін

У штабі Петра Порошенка визначилися з ключовими ідеями передвиборної кампанії (Віталій Носач, РБК-Україна)

Петро Порошенко на цьому тижні оголосить про своє висунення на другий президентський термін, запевняють співрозмовники в його оточенні. Це він зробить пізніше, ніж його прямі конкуренти: Юлія Тимошенко, Володимир Зеленський та Анатолій Гриценко.

І поки чинний глава держави формально зберігав інтригу щодо своєї участі у виборах, його штаб уже кілька місяців як розгорнув роботу по всій країні. А минулого тижня у регіонах почався збір підписів на підтримку змін до Конституції щодо вступу України в ЄС і НАТО. Ця тема, поряд з армією, автокефальною церквою та децентралізацією, стане однією з ключових у передвиборчій кампанії Петра Порошенка. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Петро Порошенко офіційно вступає в передвиборчі президентські перегони. Завтра, 29 січня, за кілька днів до закінчення терміну подачі документів до Центрвиборчкому, Порошенко оголосить про свій намір балотуватися на другий термін, розповіли РБК-Україна відразу кілька співрозмовників в оточенні глави держави.

Порошенко зробить цю заяву на суспільному, а не партійному форумі. Водночас захід організовує партія "Блок Петра Порошенка – Солідарність". Такий формат обраний, насамперед, через те, що Порошенко піде на вибори як самовисуванець. Формальною прив'язкою до партії, рейтинг якої нижчий, аніж персональний рейтинг Порошенка, він може ускладнити для себе президентський забіг, кажуть у його штабі. Саме тому затверджений формат – це збори прихильників президента, а не з'їзд, пояснюють джерела РБК-Україна в його команді.

"Умовно кажучи, брендування заходу – "команда Порошенко йде на вибори", на якому він заявить про своє висунення, а його прихильники привітають і підтримають його в цьому. Це буде символічним фактом підтримки", - розповіло виданню одно з джерел у близькому колі глави держави.

Стратегія й тактика

Промо-ролики і численна зовнішня реклама зі слоганом "Армія. Мова. Віра", що з'явилися ще в серпні, не залишали місця для сумнівів у тому, що Петро Порошенко включиться в боротьбу за президентський пост. Поки потенційні кандидати в президенти після новорічних свят влаштовували з'їзди і "штурмували" ЦВК, Порошенко їздив по країні разом із главою Православної церкви України Єпіфанієм і почесним патріархом Філаретом, представляючи громадянам томос про автокефалію.

У президентській команді зазначають, що не мають наміру експлуатувати церковну тему безпосередньо під час виборчої кампанії. Завершити "томос-тур", як його вже назвали в соцмережах, у штабі планували до висунення Порошенка кандидатом у президенти. "Ми ризикуємо отримати зворотний ефект, як тільки він набуває статус кандидата, з висуненням тему з томосом ми згортаємо", - пояснює один зі співрозмовників РБК-Україна в штабі Порошенка.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, за своїм тактичним та змістовим наповненням стратегія кампанії Порошенка "Армія. Мова. Віра" зводиться до того, щоб, з одного боку, максимально асоціювати президента з усіма успіхами країни, і, з іншого - дистанціюватися його від невдач і негативу.

Риторика агітаційної кампанії Порошенка буде концентруватися навколо його досягнень на посаді, відсилань до того, що вже зроблено і що ще потрібно зробити попереду. При цьому, як пояснили в штабі, у цій риториці непохитно закріпився "прозахідний і антиросійський порядок денний", що цілком поєднується з центральним мотивом кампанії Порошенка – вступ у Євросоюз і НАТО.

"Як кандидат він буде говорити про необхідність вступу до ЄС і НАТО. Це буде ключовий меседж його кампанії, – розповідає один зі співрозмовників в оточенні Порошенка. – Логіка така: ніхто не вірив, що ми отримаємо безвізовий режим із ЄС, але ми це зробили; ніхто не вірив, що ми отримаємо об'єднану автокефальну православну церкву, але ми це зробили; не було армії – ми її побудували. Тепер позиція – Порошенко поведе Україну в ЄС і НАТО".

У команді Порошенка розраховують на те, що, піднявши тему про НАТО і ЄС, їм вдасться схилити до числа своїх потенційних виборців прихильників вступу України в Євросоюз і Альянс. За різними оцінками, за це виступає приблизно 50-60% громадян. Тому, передусім, будуть працювати саме з цією цільовою аудиторією, додає джерело.

Між тим, як стало відомо РБК-Україна, 23 січня в регіонах розгорнули активну роботу "польові структури" й "мобільні бригади" штабу Порошенка, які почали збір підписів на підтримку змін до Конституції в частині вступу України в ЄС і НАТО.

"Ми плануємо зібрати півтора-два мільйони підписів громадян до голосування за зміни в Конституцію щодо ЄС та НАТО, яке відбудеться у парламенті 7 лютого. Це ті громадяни, які готові підписатися під зверненням до Верховної ради в підтримку голосування і надати свої контактні дані. Є такий технологічний інструмент як мобілізація симпатиків. Ті, хто підпишеться, як ми вважаємо – наші потенційні симпатики і виборці", – говорить джерело видання в команді президента.

Ще наприкінці минулого року, як писало РБК-Україна, технологи президента розглядали сценарій, щоб узяти на роботу близько одного-двох мільйона агітаторів. "Це така специфічна технологія, коли людей наймають у якості агітаторів і оплачують їхню працю. Ну а як це називається насправді – всім зрозуміло", - розповідав нардеп, знайомий зі стратегією президентського виборчого штабу. Щоправда, в оточенні Порошенка цю ідею називали абсурдною, запевняючи, що за кілька місяців до виборів практично неможливо встановити навіть приблизну кількість голосів, яких не вистачає. Втім, одразу декілька джерел вижання у правлячій коаліції говорять про те, що така технологія буде застосовуватися.

Ще одним із важливих елементів стратегії кампанії Порошенко стане тема децентралізації. Розвивати її в штабі збираються через тактичну програму "рада регіонів". Як уже розповідало РБК-Украина, її головна ідея – ототожнити президента з рейтинговими мерами й успіхами децентралізації у великих містах України. Ця програма передбачає безліч регіональних поїздок Порошенка, в яких президент разом із мерами виходить до людей, звітуючи про те, що зроблено і що буде зроблено для міст їхніми спільними зусиллями, в тому числі завдяки децентралізації.

"Раду регіонів" ми будемо реалізовувати в 80 містах України, фактично, в це число входять усі великі міста – Вінниця, Чернігів, Київ, Дніпро, Харків, Одеса та інші", – уточнив один зі штабістів Порошенка.

Ще одна з тактичних програм стратегії, яка вибудовується штабом Петра Порошенка – "ближче до людей" – передбачає низку менш офіційних і більш спонтанних зустрічей із виборцями на місцях, говорить джерело в команді президента. В основі цієї програми, як пояснює один із членів президентської команди – технологія максимальної кількості рукостискань: кількість голосів дорівнює кількості рукостискань із виборцями під час зустрічей.

Допоміжну роль для передвиборної кампанії Порошенко може зіграти монетизація житлових субсидій у грошовій формі, яку українці почнуть отримувати з березня – буквально напередодні виборів. Як пояснював РБК-Україна міністр соціальної політики Андрій Рева, історія із субсидіями – це політичне рішення. Офіційна версія, для чого це робиться – мотивація людей до енергоефективності. Опоненти президента, зі свого боку, називають це популярним рішенням під вибори.

Втім, як стверджує одне із джерел у президентському оточенні, цей крок навряд чи увінчається успіхом. "Поки невідомо, чи встигнемо почати виплату субсидій, оскільки там дуже багато юридичних проблем", - сказав співрозмовник, але не став вдаватися у подробиці.

Друзі й союзники

Керувати передвиборчою кампанією Петра Порошенка буде перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук. У цьому сенсі дещо дивно виглядає те, що виборчий штаб очолив не глава АП Ігор Райнін, а його перший заступник. Щоправда, попередньою президентською кампанією також керував Ковальчук. Такий розподіл штабних повноважень підняв назовні розбіжності між членами команди Порошенка. І, зрештою, вийшло так, що Райнін зовсім не бере участь у штабній роботі.

Відстороненість Райніна простежується й за вертикаллю АП. Приміром, з листопада минулого року апаратні наради, які до цього щодня збирав у своєму кабінеті Райнін, перекочували в кабінет Ковальчука, розповів один зі співрозмовників в оточенні Порошенка.

Ще одне джерело в президентській команді додало, що робочі відносини між Порошенком і Райніним відчутно погіршилися останнім часом, але проблеми не настільки глобальні і як такого конфлікту між президентом і главою АП немає. Однією з причин того, що Райнін відійшов на другий план для президента, може бути надмірна нерішучість і недостатня сумлінність глави АП, вважають співрозмовники.

"Він не очолив штаб, і через це виявився за межами багатьох процесів. Зрозуміло, що з боку Райніна є невдоволення. Він не бачить реальної ситуації а штабі й ніяк на неї не впливає, він не впливає ні на що в частині виборів", - пояснює одне з джерел РБК-Україна. Президент ним незадоволений, продовжив співрозмовник, проте до виборів звільняти його вже точно ніхто не буде.

Збентеженість у президентської команди викликає і неясність із боку мера Києва Віталія Кличка, який все ще залишається формальним головою партії "БПП-Солідарність". Його численні борди, що заполонили вулиці столиці, дали привід для розмов про те, що Кличко планує реанімувати свою партію "УДАР" і піти в самостійне політичне плавання, аж до балотування в президенти на березневих виборах.

Проте в президентському оточенні запевняють, що Кличко не буде брати участь у виборах. Однак чи буде він публічно підтримувати Порошенка під час передвиборчих перегонів – питання відкрите.

"Кличка зараз смикають з усіх боків, адже його демарш напередодні виборів може підкосити наші шанси й розпорошити наші голоси", – зазначає джерело видання на Банковій. За його словами, переговори з Кличком тривають, тому в АП не залишають надії на те, що у результаті київський градоначальник підтримає Порошенка, в ідеалі – ще перед першим туром виборів.

На противагу цьому в Порошенка і його оточення налагодилися відносини з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Відлига настала ще перед новим роком, кажуть члени президентської команди. "Ми підтримали Гройсмана під час голосування за бюджет. Йому, на щастя, вдалося уникнути дефолту, чим він дуже задоволений. Адже з МВФ він би не домовився без участі президента, у президента прямий діалог із Лагард", – запевняє один із членів президентської команди.

Як уточнив співрозмовник, попередньо сторони домовилися, що в разі перемоги Порошенка вони єдиною командою підуть на парламентські вибори. Що ж стосується збереження прем'єрського крісла, то таких гарантій Гройсман поки не отримав.

Поряд із підтримкою прем'єра, у штабі Порошенка розраховують і на підтримку з боку лідерів "Народного фронту" Арсенія Яценюка, спікера парламенту Андрія Парубія та секретаря РНБО Олександра Турчинова. У той же час лояльності від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – однієї з найвпливовіших фігур у НФ – у президентській команді особливо не чекають. "Так, Аваков частково підігрує Тимошенко за вертикаллю поліції, але нам він заважати не буде", - вважає один зі штабістів Порошенка.

Сплутати Порошенку плани на вибори може фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, якщо долучиться до президентських перегонів чи підтримає когось із кандидатів. Минулого тижня співак, кажучи про свої політичні перспективи, дав вкрай неоднозначну відповідь: "Я в грі. Ви скоро дізнаєтеся більше".

Два джерела РБК-Україна в оточенні глави держави повідомили, що Вакарчук може виступити на підтримку Порошенка під час президентської кампанії. За словами співрозмовників, відповідні переговори зі співаком уже ведуться. Але в прес-службі Вакарчука заявили, що "ця інформація не відповідає дійсності". Втім, джерела видання наполягають, що такі переговори мають місце, але натомість Вакарчук висуває низку умов, причому нематеріального характеру. На думку одного зі співрозмовників, ймовірність того, що він підтримає Порошенка, поки що невелика. Водночас інше джерело з оточення глави держави такий розвиток подій, навпаки, оцінює як "дуже реальний".