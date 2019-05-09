Туск назвав дату екстреного саміту Євросоюзу

Фото: Дональд Туск (flickr.com/european_parliament)

Екстрений саміт ЄС має відбутись 28 травня 2019

Президент Європейської ради Дональд Туск після неформальної зустрічі лідерів країн ЄС у румунському місті Сибіу повідомив, що 28 травня 2019 має відбутись екстрений саміт Європейського Союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дональда Туска в Twitter.

Туск повідомив, що спеціальний саміт повинен розпочати висування кандидатур на посади керівників головних інституцій Європейського союзу.

"Це має пройти оперативно, ефективно і відповідати нашим договорам. Якщо досягти консенсус буде важко, я не ухилятимуся від проведення голосування щодо цих рішень у червні", - заявив президент Європейської ради.

Також відмітимо, що з 23 по 26 травня 2019 в країнах ЄС мають відбутися вибори до Європарламенту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідери ЄС підписали декларацію про захист єдиної Європи. Серед зобов'язань, які беруть на себе країни ЄС, присутній захист єдиної Європи, а також готовність грати роль "відповідального світового лідера" і відстоювати демократію і верховенство закону.