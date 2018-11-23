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Порошенко та Кіска скоординували позиції щодо недопущення будівництва "Північного потоку-2"

Новини » Політика    23.11.2018 - 17:43
Порошенко та Кіска скоординували позиції щодо недопущення будівництва "Північного потоку-2"
Фото: Петро Порошенко та Андрій Кіска (twitter.com/poroshenko)

Україна та Словаччина і надалі координуватиме свої дії щодо цього питання

Президент України Петро Порошенко та президент Словаччини Андрій Кіска скоординували позиції щодо недопущення будівництва "Північного потоку-2". Про це Порошенко повідомив в ході брифінгу у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, діалог України та Словаччини відбувається по різним напрямкам. Зокрема, він повідомив, що наразі проблем у відносинах між країнами немає, а з точки зору економічної співпраці, Порошенко констатував, що зростання товарообігу між країнами відбулося вже на 36% в першому півріччі.

"Ми провели переговори щодо координації наших зусиль щодо недопущення будівництва абсолютно політично вмотивованого російського проекту "Північний потік-2" і констатуємо, що ми маємо абсолютно спільну позицію щодо нього і в подальшому маємо тверді наміри координувати свої дії", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за словами держсекретаря США Майка Помпео, Сполучені Штати і Україна продовжуватимуть працювати над зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, посол США в ЄС Гордон Сондленд заявляв, що у президента США Дональда Трампа є багато інструментів для того, щоб зупинити газопровід "Північний потік-2".

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