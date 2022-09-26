Порошенко о мобилизации в России: приведет к краху путинского режима

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в ходе рабочего визита в Харьковскую область.

"Сегодня очень сложные времена. Потому что фейковые процессы, которые они называют "референдумами", лишь обостряют ситуацию с агрессией, дополнительно разрешают агрессору руки", - сказал Порошенко.

По его мнению, объявленная мобилизация это не просто признак краха первого этапа агрессии - для того, чтобы не дать тем российским контрактникам, у которых истекает срок, бежать с фронта.

"Эта мобилизация относится не к военному делу, а к сельскому хозяйству. Мобилизация - это такая "мясная кампания" по увеличению количества "мяса", которое должно поступить из России", - добавляет политик.

Он также убежден, что после объявления мобилизации война пришла и в Россию.

"Раньше они сидели на диванах и давали поручения, как убивать украинцев, демонстрируя диванно-телевизионный патриотизм. Сегодня они точно почувствовали, что такое война, что такое слезы, что такое потеря родных, родителей, сыновей. Они сегодня уже не могут не выходить на протесты. Это начало конца рашистского режима", - констатировал Порошенко.