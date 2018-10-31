У Києві завтра через візит Меркель можливі обмеження руху транспорту

Ілюстративне фото (УНІАН)

Рух транспорту може бути обмежено з 11:00 до 20:00

У Києві завтра, 1 листоппада 2018 року, через візит канцлера Німеччини Ангели Меркель можливі обмеження руху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, рух транспорту може бути обмежено з 11:00 до 20:00.

"У четвер, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у столиці у зв’язку із візитом Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель", - йдеться у повідомленні.

Так, рух може бути обмежено на:

проспекті Миколи Бажана;

Набережному шосе;

Парковій дорозі;

Володимирському узвозі;

Європейській площі;

вул. Михайла Грушевського;

вул. Шовковичній;

вул. Інститутській;

вул. Хрещатик;

вул. Михайлівській;

вул. Володимирській;

вул. Велика Житомирська.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Меркель 1 листопада 2018 року відвідає Україну. В рамках візиту в Київ Меркель, зокрема, проведе зустріч з президентом України Петром Порошенко.

Також повідомлялося, що Порошенко на переговорах з Меркель обговорить інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО, ситуацію на Донбасі, в окупованому Криму та акваторії Азовського моря та Керченській протоці.