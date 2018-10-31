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У Києві завтра через візит Меркель можливі обмеження руху транспорту

Новини » Інфраструктура    31.10.2018 - 16:29
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рух транспорту може бути обмежено з 11:00 до 20:00

У Києві завтра, 1 листоппада 2018 року, через візит канцлера Німеччини Ангели Меркель можливі обмеження руху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, рух транспорту може бути обмежено з 11:00 до 20:00.

"У четвер, 1 листопада, можливі тимчасові обмеження дорожнього руху у столиці у зв’язку із візитом Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель", - йдеться у повідомленні.

Так, рух може бути обмежено на:

  • проспекті Миколи Бажана;
  • Набережному шосе;
  • Парковій дорозі;
  • Володимирському узвозі;
  • Європейській площі;
  • вул. Михайла Грушевського;
  • вул. Шовковичній;
  • вул. Інститутській;
  • вул. Хрещатик;
  • вул. Михайлівській;
  • вул. Володимирській;
  • вул. Велика Житомирська.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Меркель 1 листопада 2018 року відвідає Україну. В рамках візиту в Київ Меркель, зокрема, проведе зустріч з президентом України Петром Порошенко. 

Також повідомлялося, що Порошенко на переговорах з Меркель обговорить інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО, ситуацію на Донбасі, в окупованому Криму та акваторії Азовського моря та Керченській протоці.

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