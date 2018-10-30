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Порошенко і Меркель обговорять інтеграцію України до ЄС і НАТО

Новини » Політика    30.10.2018 - 10:38
Фото: Ангела Меркель і Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Ангела Меркель і Петро Порошенко (president.gov.ua)

Меркель відвідає Україну 1 листопада

Президент України Петро Порошенко на переговорах з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорить інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що 1 листопада Порошенко проведе переговори з Меркель, яка перебуватиме з візитом в Україні. Сторони обговорять актуальні питання, зокрема, кроки з посилення партнерства.

"Важливу увагу в ході переговорів приділять ситуації на Донбасі, в окупованому Криму та акваторії Азовського моря та Керченській протоці. Лідери скоординують подальші спільні кроки для забезпечення реалізації мінських домовленостей і посилення міжнародної коаліції в рамках протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, планується обговорити питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС. Зазначимо, майбутній візит федерального канцлера Німеччини до України стане другим за останні чотири роки. Попередній візит відбувся в серпні 2014 року.

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, Меркель підтвердила відмову балотуватися в п'ятий раз на посаду канцлера. Крім того, вона не буде претендувати на посаду голови Християнсько-демократичного союзу Німеччини.

Це рішення послідувало за невдачею партії на виборах у федеральній землі Гессен 28 жовтня. ХДС показав перший результат, але сильно втратив у підтримці.

 

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