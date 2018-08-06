Порошенко тиждень перебував в ЄС з приватною поїздкою

Президент України майже тиждень провів у ЄС, де провів низку зустрічей

Президент України Петро Порошенко майже тиждень провів у ЄС для проведення низки зустрічей. Про це РБК-Україна повідомили в Адміністрації президента.

"З 29 липня по 5 серпня 2018 року президент України Петро Порошенко з приватною поїздкою перебував в Євросоюзі для проведення низки зустрічей",- повідомили в АПУ.

Також в АП додали, що дотримуючись 1 частини 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення» на цю поїздку не було витрачено жодної копійки державного бюджету.

"Всі витрати сплачені з власного рахунку Петра Порошенка",- наголосили в АП.

Окрім того, у пресс-службі АПУ у відповідь на запит РБК-Україна спростували повідомлення ЗМІ про перебування президента в Іспанії.

"Повідомлення деяких ЗМІ чи то про перебування Президента в даний період в Іспанії чи то про зустрічі з відомими українцями не відповідають дійсності",- додали в пресс-службі.

Нагадаємо, Порошенко доручив Кабміну вжити заходів щодо секторальної євроінтеграції України. За його словами, Угода про асоціацію - це дороговказ повномасштабної інтеграції в Європейський союз.