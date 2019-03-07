Порошенко та Гейл обговорили вибори в Україні

Заступник держсекретаря США заявив, що Штати є незмінним партнером України в питанні безпеки

Выборы в Украине в ходе встречи обсудили заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл и президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, президент отметил существенное усиление украинско-американского стратегического партнерства за последние четыре года, в том числе значительное углубление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также активный рост объемов торгово-экономического сотрудничества.

"Президент Украины и заместитель государственного секретаря обсудили вопросы проведения выборов в Украине. Была подчеркнута необходимость недопущения внешнего вмешательства в демократический избирательный процесс и сохранения внутренней стабильности в стране", - говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул важную роль помощи со стороны США для успешной имплементации реформ и укрепления обороноспособности Украины, которая продолжает двигаться курсом европейской и евроатлантической интеграции.

Стороны отдельно обсудили дальнейшие совместные шаги в целях противодействия агрессивным действиям Российской Федерации в Черном и Азовском морях, а также меры на российский вооруженное нападение на украинском корабле.

"Заместитель государственного секретаря передал приветствие от государственного секретаря США Майка Помпео, отметил "значительный прогресс, которого достигла Украина за последние годы в условиях российской агрессии" и заверил президента Украины в неизменной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Порошенко и Хейл обсудили усиление международного давления на Россию.

Как писало РБК-Украина ранее, Хейл и Порошенко также обсудили освобождение украинских моряков из РФ.