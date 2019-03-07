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Порошенко і Хейл обговорили посилення тиску на Росію

Новини » Політика    07.03.2019 - 09:59
Порошенко і Хейл обговорили посилення тиску на Росію
Фото: Петро Порошенко і Девід Гейл (president.gov.ua)

Порошенко і Хейл домовилися про посилення санкцій

Президент України Петро Порошенко та заступник держсекретаря США Девід Гейл обговорили посилення міжнародного тиску на Росію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента.

Порошенко зазначив, що на зустрічі з Гейлом сторони відзначили необхідність і надалі посилювати тиск на Росію, в тому числі шляхом санкцій у відповідь на агресивну політику Кремля, який підриває міжнародну стабільність і безпеку.

"...обговорили подальші спільні кроки у цілях протидії агресивним діям Росії в Чорному і Азовському морях, а також заходи у відповідь на російський збройний напад на українські кораблі", - додав Поорошенко.

Порошенко і Хейл обговорили посилення тиску на Росію

 

Нагадаємо, раніше Гейл і Порошенко обговорили звільнення українських моряків з РФ.

Відзначимо, напередодні Порошенко підписав закон про допуск іноземних військ на навчання до України. Згідно із законом, на фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та за її межами, в 2019 році передбачено 40 млн 220,1 тис. гривень.

 

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