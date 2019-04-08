ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Штаб Зеленського і "Суспільне" не домовилися про дебати в студії

Новини » Вибори 2019    08.04.2019 - 19:45
Штаб Зеленського і "Суспільне" не домовилися про дебати в студії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У штабі Зеленського погодилися провести дебати на НСК "Олімпійський"

Представники штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та команда Національної суспільної телерадіокомпанії України під час переговорів не домовилися про дебати в студії в телецентрі "Карандаш". Про це заявила директор департаменту зв'язків з громадськістю та ЗМІ НСТУ Вікторія Сидоренко, передає "Детектор медіа".

За словами Сидренко, ніякої домовленості немає. Представники команди Зеленського подивилися студію в телецентрі "Карандаш", де могли б відбутися дебати згідно з постановою ЦВК, поговорили з представниками Національної суспільної телерадіокомпанії України про закон "Про вибори президента України" і заявили, що хочуть, щоб дебати відбулися на НСК "Олімпійський".

Нагадаємо, глава НСТУ Зураб Аласанія в коментарі РБК-Україна повідомив, що сьогодні відбулися переговори щодо дебатів між представниками Національної громадської телерадіокомпанії України і штабом кандидата Володимира Зеленського. Він зазначив, що третьої сторони на переговорах не було.

Раніше Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня.

 

 

Дебати Зеленського і Порошенка: головне Аласанія назвав вартість дебатів на стадіоні
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко дебаты
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся