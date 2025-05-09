Нардеп Петр Порошенко готовит законопроект о персональной ответственности членов СНБО, которые голосуют о введении санкций против граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости ".

Такой инструмент экс-президент считает необходимым для того, чтобы материальный ущерб в случае решения суда о неправомерном применении санкций, компенсировались не из государственного бюджета, а за счет средств тех, кто голосовал за соответствующее решение.

"Я сейчас зарегистрирую еще один законопроект, чтобы тогда, когда мы выиграем суд и когда будет присуждено решение о компенсации, компенсировать должны не из кармана налогоплательщиков, не из кармана солдата или офицера, а из кармана тех, кто принимал участие в голосовании этой политически мотивированной расправы", - подчеркнул он.

Напомним, 12 февраля Владимир Зеленский подписал указ о бессрочных санкциях против Порошенко. На него наложили 17 видов ограничений, в частности, заблокировали активы и запретили выводить капиталы за границу. Президент обосновал это решение тем, что "миллиарды, заработанные продажей Украины, должны быть заблокированы". Порошенко назвал указ "незаконным и политически мотивированным" и подал иск о его отмене.

17 апреля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение дела № 990/80/25 по исковому заявлению Петра Порошенко, в котором обжалован Указ президента Украины, согласно которому применены санкции к истцу.

Как ранее сообщало РБК-Украина, В связи с применением санкций к Петру Порошенко Национальный банк Украины признал его деловую репутацию небезупречной.

Также ранее НБУ применил санкции к банку Порошенко за отмывание средств.