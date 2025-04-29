Нацбанк признал деловую репутацию Порошенко небезупречной: в чем причина

В связи с применением санкций к Петру Порошенко Национальный банк Украины признал его деловую репутацию небезупречной, как владельца существенной доли в Акционерном обществе "Международный инвестиционный банк" (далее - АО "МИБ").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры Национального банка принял на заседании 28 апреля 2025 года.

Основанием для принятия решения стало применение к владельцу существенного участия в АО "МИБ" Петра Порошенко признака небезупречной деловой репутации, определенной в подпункте 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 22.12.2018 № 149 (с изменениями).

В соответствии со статьей 14 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" владельцы существенного участия в банке должны иметь безупречную деловую репутацию. Требования к деловой репутации владельцев существенного участия в банке устанавливаются Национальным банком, который осуществляет постоянный контроль за соответствием владельца существенного участия в банке установленным Законом о банках и Положением о лицензировании банков требованиям, в частности относительно деловой репутации.

Так, Порошенко владеет акциями АО "МИБ" опосредованно через владение 100% акций ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", который, со своей стороны, прямо владеет 64,98292% акций банка.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенным в действие указом президента Украины от 12.02.2025 № 81/2025, к Порошенко применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Отмечаем, что заседание Комитета проводилось в дистанционном формате (в Zoom или на другой платформе), такая форма заседания предусмотрена нормами Закона Украины "Об административном производстве" (ст. 67). Кроме того, законом предусматривается предоставление участниками заседания объяснения и/или замечания в режиме видеоконференции вне помещения административного органа.

На заседании присутствовали представитель Петра Порошенко - адвокат Игорь Головань и представитель АО "МИБ" - заместитель начальника юридического управления, начальник отдела по работе с неработающими активами Александр Грищенко, что предусмотрено Законом о банках. Соответственно Национальный банк предоставил господину Порошенко и его представителям все возможности предоставить свои объяснения (быть заслушанными) в рамках открытого административного производства.

Несмотря на то, что Национальный банк заранее сообщил всем заинтересованным сторонам о том, что заседание будет проходить в дистанционном формате, народные депутаты Украины от партии "Европейская солидарность", а именно Нина Южанина, Михаил Бондарь, Артур Герасимов, Ростислав Павленко и адвокат Петра Порошенко Илья Новиков прибыли в здание НБУ и требовали обеспечить им возможность физически присутствовать на заседании Комитета.

Национальный банк расценивает действия народных депутатов и лиц, которые их сопровождали, в частности ведение прямой трансляции их пребывания в НБУ в эфире "5 канала" и вызов Национальной полиции, как попытку давления на работников НБУ и попытки сорвать работу Комитета.

НБУ рассмотрит возможность подачи заявления в правоохранительные органы о давлении и препятствовании деятельности со стороны указанных народных депутатов и лиц, которые их сопровождали.