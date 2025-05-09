Порошенко готує законопроєкт щодо персональної відповідальності членів РНБО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Українські новини ".

Такий інструмент екс-президент вважає необхідним задля того, щоб матеріальні збитки у разі рішення суду про неправомірне застосування санкцій, компенсувалися не з державного бюджету, а за рахунок коштів тих, хто голосував за відповідне рішення.

"Я зараз зареєструю ще один законопроєкт, щоб тоді, коли ми виграємо суд і коли буде присуджене рішення щодо компенсації, компенсувати мають не з кишені платників податків, не з кишені солдата чи офіцера, а з кишені тих, хто брав участь у голосуванні цієї політично вмотивованої розправи", - наголосив він.

Нагадаємо, 12 лютого Володимир Зеленський підписав указ про безстрокові санкції проти Порошенка. На нього наклали 17 видів обмежень, зокрема, заблокували активи та заборонили виводити капітали за кордон. Президент обґрунтував це рішення тим, що "мільярди, зароблені продажем України, мають бути заблоковані". Порошенко назвав указ "незаконним і політично вмотивованим" та подав позов про його скасування.

17 квітня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи № 990/80/25 за позовною заявою Петра Порошенка, у якій оскаржено Указ президента України, відповідно до якого застосовано санкції до позивача.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, У зв’язку із застосуванням санкцій до Петра Порошенка Національний банк України визнав його ділову репутацію небездоганною.

Також раніше НБУ застосував санкції до банку Порошенка за відмивання коштів.