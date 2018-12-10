Порошенко: докази злочинів РФ проти українців передадуть до Гааги

Порошенко заявив, що права українців на окупованих територіях "зведені нанівець"
Президент України Петро Порошенко обіцяє, що докази злочинів Російської Федерації проти українців на окупованих територіях передадуть до трибуналу в Гаазі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення з нагоди Міжнародного дня прав людини.
Зокрема, Порошенко зазначив, що головні постулати Декларації прав людини, прийняті ООН, закладені в Конституції України. У той же час він підкреслив, що через російську агресію права українців на окупованому Донбасі і в Криму фактично зведені нанівець.
"Саме Росія несе повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях. Про це йдеться в більшості міжнародних документів...Відповідні органи державної влади, активне громадянське суспільство продовжать збирати докази злочинів Російської Федерації проти України і наших громадян, які в подальшому доповнять доказову базу в Гаазі", - заявив Порошенко.
Він також вкотре наголосив, що під час воєнного стану жодних обмежень конституційних прав і свобод не станеться, якщо Росія відкрито не вторгнеться на територію України.
Нагадаємо, раніше Порошенко попросив у предстоятеля УПЦ Московського патріархату Онуфрія допомогу у звільненні українських моряків.
Зазначимо, очікується, що сьогодні Порошенко підпише закон про припинення дії Договору про дружбу з РФ.