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Порошенко підпише закон про припинення дії Договору про дружбу з РФ у понеділок

Новини » Політика    08.12.2018 - 15:10
Порошенко підпише закон про припинення дії Договору про дружбу з РФ у понеділок
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Відповідний закон вже підписав голова ВР Андрій Парубій

Президент України Петро Порошенко підпише закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією у понеділок, 10 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Twitter глави держави.

За його словами, є певний символізм в припиненні дії Договору про так звану дружбу з Росією.

"Відповідний закон підпишу у понеділок", - зазначив Порошенко.

Порошенко підпише закон про припинення дії Договору про дружбу з РФ у понеділок

Нагадаємо, 6 грудня, Верховна рада України припинила дію Договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року. Законопроект №0206 підтримали 277 нардепів.

У пояснювальній записці відзначається, що прийняття документа не вчинить негативний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави; розвиток регіонів; ринок праці; громадське здоров'я; екологію і навколишнє середовище; інші сфери суспільних відносин.

Строк дії договору про дружбу з РФ закінчується 31 березня 2019 року. Для непродовження його дії до 30 вересня Україна повинна була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила РФ про розірвання договору про дружбу.

Окрім того, 6 грудня закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією підписав голова Верховної ради Андрій Парубій.

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