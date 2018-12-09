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Порошенко попросив у Онуфрія допомоги для звільнення українських моряків

Новини » Політика    09.12.2018 - 11:29
Порошенко попросив у Онуфрія допомоги для звільнення українських моряків
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

В російському полоні перебувають 24 українські моряки

Президент України Петро Порошенко повідомив, що звернувся до очільника Української православної церкви московського патріархату за допомогою у звільненні українських моряків, які знаходяться у полоні Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

За словами Порошенка, він використовуватиме всі можливі засоби, щоб звільнити 24 українських моряків з російського полону. Тому президент звернувся за допомогою до очільника УПЦ МП Онуфрія.

"Вчора і позавчора я мав розмову з предстоятелем УПЦ МП блаженнійшим Онуфрієм. Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути (наших моряків, - ред.). Я не буду зупинятися перед будь-якою можливістю для того, щоб повернути наших солдат", - заявив Порошенко.

Крім того, президент нагадав, що після отримання інформацію про напад РФ на кораблі Військово-морських сил України він намагався зв'язатися з Володимиром Путіним, проте безрезультатно.

"Ви знаєте, що Путін уникає розмови", - додав він.

Також Порошенко підкреслив, що жоден російський суд не має жодної юрисдикції над українськими моряками, адже відповідно до Женевської конвенції вони є військовополоненими.

"Вони мають бути негайно звільнені. В іншому випадку Росія буде притягнута до відповідальності", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова відвідала поранених українських моряків у московському СІЗО "Матросская тишина" та розповіла українському омбудсмену Людмилі Денісовій про стан їхнього здоров'я. За словами Москалькової, діагноз моряків - осколкові поранення легкого ступеня.

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