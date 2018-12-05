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Порошенко сказав, скільки ВВП Україна витрачає на оборону

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 17:24
Порошенко сказав, скільки ВВП Україна витрачає на оборону
Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Безпосередньо на армію Україна витрачає 3% ВВП

Україна на сьогодні витрачає понад 5% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону та безпеку. Про це сказав президент Укаїни Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України у Маріїнському палаці, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента.

Зокрема, 3% ВВП Україна витрачає безпосередньо на армію.

"Налагоджується планове постачання новітніх та модернізованих зразків озброєння і військової техніки, передусім в район проведення ООС. Створено потужний резерв Збройних сил", - зазначив президент. 

Він додав, що на сьогодні по всій Україні будується 184 гуртожитки для 23 тисяч військових.

Порошенко сказав, скільки ВВП Україна витрачає на оборону

Порошенко також сказав, що за час воєнного стану в Україні планується посилити протиповітряну оборону , скоротити терміни бойового злагодження бойових бригад, провести передислокацію відповідних підрозділів для посилення оборони кордону та провести військові навчання та навчальні збори з резервом першої черги.

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що починаючи з нового, 2019 року, контрактники Збройних сил України отримуватимуть підвищену заробітну плату. Загалом виплати зростуть на 30%.

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