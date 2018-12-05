Порошенко сказав, скільки ВВП Україна витрачає на оборону

Фото: Петро Порошенко (twitter.com/poroshenko)

Безпосередньо на армію Україна витрачає 3% ВВП

Україна на сьогодні витрачає понад 5% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону та безпеку. Про це сказав президент Укаїни Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил України у Маріїнському палаці, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента.

Зокрема, 3% ВВП Україна витрачає безпосередньо на армію.

"Налагоджується планове постачання новітніх та модернізованих зразків озброєння і військової техніки, передусім в район проведення ООС. Створено потужний резерв Збройних сил", - зазначив президент.

Він додав, що на сьогодні по всій Україні будується 184 гуртожитки для 23 тисяч військових.

Порошенко також сказав, що за час воєнного стану в Україні планується посилити протиповітряну оборону , скоротити терміни бойового злагодження бойових бригад, провести передислокацію відповідних підрозділів для посилення оборони кордону та провести військові навчання та навчальні збори з резервом першої черги.

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що починаючи з нового, 2019 року, контрактники Збройних сил України отримуватимуть підвищену заробітну плату. Загалом виплати зростуть на 30%.