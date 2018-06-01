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Бажаючі отримати українське громадянство повинні будуть складати іспит

НовиниПолітика    01.06.2018 - 15:46
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави

Президент Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким бажаючі отримати громадянство України повинні будуть складати іспит на знання української мови. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Указом, зокрема, вводиться "в установленому порядку сертифікаційний іспит з української мови для осіб, які подають клопотання про прийняття до громадянства України". Підкреслимо, що до цього для отримання українського громадянства іноземець повинен був надати довідку про знання державної української мови, яку видають навчальні заклади.

Відзначимо, що протягом двох місяців Кабінет міністрів повинен затвердити десятирічну державну програму по укоріненню статусу української мови.

Нагадаємо, раніше Порошенко оголосив десятиліття української мови. "Підписую указ "Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови і сприяння створенню єдиного культурного простору України", - повідомив глава держави.

Порошенко обговорив з главою МЗС Німеччини підготовку до саміту Україна-ЄС Порошенко виключив варіанти наступу і капітуляції для досягнення миру на Донбасі
Теги публікації: Порошенко Петро, наказ, гражданство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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