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Порошенко надав українське громадянство сестрі Сенцова

Новини » Політика    17.05.2019 - 17:35
Порошенко надав українське громадянство сестрі Сенцова
Фото: Наталія Каплан (facebook.com/skorostzvuka)

Також президент надав громадянство України колишнього депутата російської Державної думи Іллі Пономарьова

Президент України Петро Порошенко надав українське громадянство двоюрідній сестрі політв'язня Олега Сенцова - Наталії Каплан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Каплан у Facebook.

Зазначимо, Наталія Каплан має громадянство Російської Федерації, але довгий час проживає в Україні. Вона є організатором акцій на захист брата, якого незаконно засуджено в Росії.

Порошенко надав українське громадянство сестрі Сенцова

Скріншот (facebook.com/skorost.zvuka)

Також президент надав громадянство України колишньому депутату російської Державної думи Іллі Пономарьову. Про це Пономарьов також повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, чинний президент України Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно державного інтересу", - написав Пономарьов.

Пономарьов також заявив, що буде використовувати новий статус з метою одержання нових іноземних інвестицій для країни, створення нових робочих місць та збільшення державного бюджету.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким бажаючі отримати громадянство України, повинні будуть здавати іспит на знання української мови.

Нагадаємо, адвокат українського політв'язня Олега Сенцова розповів про стан здоров'я свого підзахисного. За словами адвоката, Сенцов відчуває себе відмінно, він поправився до 90 кілограмів.

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