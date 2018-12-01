Порошенко: лише членство в ЄС та НАТО зніме загрозу повернення України до "тюрми народів"

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Президент привітав Україну з 27-ю річницею референдуму за незалежність

Лише членство в Європейському союзі та НАТО остаточно й безповоротно зніме загрозу повернення України до "тюрми народів", якою колись нарекли Російську імперію. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час звернення до 27-ї річниці референдуму за незалежність України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

За словами Порошенка, лише членство в Європейському союзі та НАТО остаточно й безповоротно зніме загрозу нашого повернення до "тюрми народів", якою колись абсолютно справедливо нарекли Російську імперію.

"Угода про асоціацію, безвізовий режим з Євросоюзом. Створення боєздатної армії і відмова від російського газу. Зміцнення позицій української мови і повернення до власної історії. Закріплення курсу на ЄС та НАТО в Конституції України. Все це – частина нашої державницької стратегії", - зазначив президент.

Нагадаємо, голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Брюсселі обговорювалось питання реформ, які необхідно провести в Україні для вступу країни в альянс.

РБК-Україна також писало, що, за словами Порошенка, жодна держава, яка не є членом НАТО, не має сьогодні таких близьких відносин з альянсом, як Україна.