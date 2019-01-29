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Порошенко: членство в ЄС і НАТО гарантує Україні незалежність

Новини » Вибори 2019    29.01.2019 - 14:45
Порошенко: членство в ЄС і НАТО гарантує Україні незалежність
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко в черговий раз позначив пріоритети зовнішньополітичного курсу

Президент Петро Порошенко вважає, що тільки повноправне членство в Євросоюзі і НАТО гарантуватиме Україні незалежність. Про це він заявив на форумі в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко зазначив, що Україна і Євросоюз наблизилися один до одного "як ніколи". На його думку, більше жодна країна, яка не входить до НАТО, не має настільки близьких відносин з альянсом.

"Але тільки повноправне членство в ЄС і НАТО остаточно і безповоротно гарантує нашу державну незалежність і національну безпеку", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ключовим меседжем виборчої кампанії Порошенка буде вступ України до Євросоюзу і НАТО.

"Логіка така: ніхто не вірив, що ми отримаємо безвізовий режим з ЄС, але ми це зробили; ніхто не вірив, що ми отримаємо об'єднану автокефальну православну церкву, але ми це зробили; не було армії - ми її побудували. Тепер позиція - Порошенко поведе Україну до ЄС і НАТО", - зазначило джерело РБК-Україна.

Зазначимо, сьогодні проходить форум, на якому очікується, що він оголосить про участь у виборах. Порошенко почав виступ із заяви про те, що в Україні відступає економічна криза.

 

Порошенко: новини і свіжі рейтинги на виборах президента України 2019
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