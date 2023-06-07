Порошенко отправили гуманитарный груз в Херсонскую область

Людям, спасающимся из районов, залитых водой после подрыва Каховской ГЭС, нужно все - от продовольствия до техники для обеззараживания. Семья Порошенко вместе с активистами "Солидарной молодежи" отправили первый груз с медикаментами, питьевой водой, средствами гигиены и детским питанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко в Facebook .

Он также сообщил, что на ближайшие дни к югу готовят еще один большой гуманитарный груз.

"Мы грузим целую большую фуру воды, 20-тонную. И везем бутилированную воду, которая может быть роздана через наши склады, через центры помощи. Вторая позиция - сапоги. Мы нашли полтысячи сапог. 300 мужских, более 200 женских. И сейчас все, что будет на складах, рыболовные сапоги как комбинезон, в котором можно выполнять спасательные работы", - сообщил Порошенко.

Также в Херсонскую область планируют передать системы химической водоочистки - их уже заказали.

"Мы нашли бензиновые мотопомпы для откачки грязной воды, а также генераторы, в основном 3-х киловаттные. В условиях дефицита энергоснабжения мы готовы будем доставить их на этой неделе", - добавил Порошенко.

Кроме того, подъем воды усугубляет эпидемиологическую ситуацию, поэтому необходимы средства и техника для обеззараживания.

Также в Херсон передадут печку для волонтерской пекарни вместо уничтоженной во время российских обстрелов. Это позволит увеличить производство бесплатного хлеба, который очень нужен.

Порошенко отмечает: случившееся с Каховской ГЭС трагедия для всей Украины, и только вместе мы можем преодолеть ее последствия.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, вчера ночью российские военные совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС. Как следствие в результате ее разрушения в Херсонской области приступили к эвакуации населения из опасных мест, для которых есть риск затопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина публиковала фоторепортаж из подтопленного Херсона .