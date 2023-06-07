Порошенки відправили гуманітарний вантаж до Херсонської області

Людям, які рятуються із районів, залитих водою після підриву Каховської ГЕС, потрібно все - від харчів до техніки для знезараження. Сім'я Порошенків разом з активістами "Солідарної молоді" відправили перший вантаж з медикаментами, питною водою, засобами гігієни та дитячим харчуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка в Facebook .

Він також повідомив, що на найближчі дні на південь готують ще один великий гуманітарний вантаж.

"Ми вантажимо цілу велику фуру води, 20-тонну. І веземо бутильовану воду, яка може бути роздана через наші склади, через центри допомоги. Друга позиція - чоботи. Ми знайшли півтисячі чобіт. 300 чоловічих, понад 200 жіночих. І зараз усе, що буде на складах, рибальські чоботи як комбінезон, в якому можна виконувати рятувальні роботи", - повідомив Порошенко.

Також на Херсонщину планують передати системи хімічної водоочистки - їх вже замовили.

"Ми знайшли бензинові мотопомпи для відкачування брудної води, а також генератори, в основному 3-х кіловатні. В умовах дефіциту енергопостачання ми готові будемо доставити їх на цьому тижні", - додав Порошенко.

Крім того, підйом води погіршує епідеміологічну ситуацію, тому необхідні засоби і техніка для знезараження.

Також у Херсон передадуть пічку для волонтерської пекарні замість знищеної під час російського обстрілу. Це дозволить збільшити виробництво безкоштовного хліба, який дуже потрібен.

Порошенко наголошує: те, що сталося з Каховською ГЕС, трагедія для всієї України, і тільки разом ми можемо подолати її наслідки.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вчора вночі російські військові здійснили підрив дамби Каховської ГЕС. Як наслідок в результаті її руйнування в Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, РБК-Україна публікувало фоторепортаж з підтопленого Херсона.