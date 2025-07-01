ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Порошенко обвинили в противоречивых действиях по помощи ВСУ

Вторник 01 июля 2025 16:51
UA EN RU
Порошенко обвинили в противоречивых действиях по помощи ВСУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Народного депутата Петра Порошенко обвинили в том, что он якобы продолжает переводить крупные суммы за границу, при этом публично заявляя о трудностях с оказанием помощи украинской армии из-за санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Сергея Иванова и данные из реестра деклараций НАПК.

По его словам, в период, когда Порошенко публично высказывался об ограничениях, связанных с арестами активов и заблокированными счетами, в декларации политика появился подарок в размере одного миллиона долларов. Согласно декларации, эти средства были переведены сыновьям, которые сейчас находятся в Великобритании.

Кроме того, блогер приводит другие примеры, которые, по его мнению, свидетельствуют о несогласованности между публичной риторикой Порошенко и его реальными действиями. В частности, речь идет о состоянии, дорогой одежде во время публичных мероприятий и операциях с благотворительными взносами через подконтрольные структуры.

Сейчас сам Петр Порошенко или его представители эти обвинения публично не прокомментировали.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подарил 1 миллион долларов США своим детям.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за неявки по военной повестке сын Порошенко - Алексей - должен заплатить 25 500 гривен штрафа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Вооруженные силы Украины
Новости
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Пролетели более 1300 километров: дроны СБУ атаковали завод "Купол" в Ижевске, - источники
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства