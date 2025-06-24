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Порошенко задекларировал миллионный подарок детям

Вторник 24 июня 2025 14:49
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Порошенко задекларировал миллионный подарок детям Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко подарил 1 миллион долларов США своим детям. Эти данные политик указал в своей декларации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные реестра деклараций НАПК и"Слідство.Інфо".

"В начале мая Петр Порошенко сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии, где указал, что 28 апреля подарил 41,7 млн грн(1 миллион долларов США по нынешнему курсу, - ред.) в Турции. Также нардеп отметил, что 25 апреля, несколькими днями ранее, оплатил 237 860 грн на проживание в Турции. Из декларации неизвестно, кому именно Порошенко подарил деньги и чье проживание он оплачивал", - рассказывает "Слідство.Інфо".

В пресс-службе "Европейской солидарности" отметили, что подарок Порошенко сделал детям. Однако там не рассказали, кому именно и почему в Турции.

"На вопрос о цели поездки в пресс-службе сказали, что Петр Порошенко ездил в командировку в немецкий город Висбаден для участия в заседании Межпарламентского Совета Украина-НАТО (с 23 по 24 апреля) и в Валенсию (Испания) на ежегодный Конгресс Европейской народной партии (с 28 по 30 апреля). Относительно Турции в пресс-службе отметили, что туда Петр Порошенко ехал "по приглашению бывшего министра иностранных дел, депутата парламента, руководителя турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлюта Чавушоглу, где провел переговоры с турецкими чиновниками, в частности, по вопросам, касающимся международных событий в Стамбуле", - сообщают журналисты.

В пресс-службе Порошенко также не указали точных дат визита, но очевидно в Турцию он заезжал между событиями в Висбадене и Валенсии. Вместе с тем, в публичной коммуникации Петра Порошенко и "Европейской солидарности" никакого упоминания о визите в Турцию не было указано.

"Слідство.Інфо" написало бывшему министру иностранных дел Турции Мевлюти Чавушоглу с просьбой подтвердить эту информацию, однако турецкий политик ушел от ответа. Также, несмотря на обращение журналистов, в пресс-службе партии "Европейская Солидарность" не предоставили никаких фотоподтверждений рабочего визита Петра Порошенко", - отмечают журналисты.

Как известно, народный депутат Петр Порошенко обогатился на более 4,6 миллиарда гривен за 2024 год. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021 год.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за неявки по военной повестке сын Порошенко - Алексей - должен заплатить 25 500 гривен штрафа.

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