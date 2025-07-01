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Порошенка звинуватили у суперечливих діях щодо допомоги ЗСУ

Вівторок 01 липня 2025 16:51
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Порошенка звинуватили у суперечливих діях щодо допомоги ЗСУ Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Народного депутата Петра Порошенка звинуватили у тому, що він нібито продовжує переказувати великі суми за кордон, водночас публічно, заявляючи про труднощі з наданням допомоги українській армії через санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Сергія Іванова та дані з реєстру декларацій НАЗК.

За його словами, у період, коли Порошенко публічно висловлювався про обмеження, пов’язані з арештами активів і заблокованими рахунками, у декларації політика з’явився подарунок у розмірі одного мільйона доларів. Згідно з декларацією, ці кошти були переказані синам, які наразі перебувають у Великій Британії.

Крім того, блогер наводить інші приклади, які, на його думку, свідчать про неузгодженість між публічною риторикою Порошенка та його реальними діями. Зокрема, йдеться про статки, дорогий одяг під час публічних заходів та операції з благодійними внесками через підконтрольні структури.

Наразі сам Петро Порошенко або його представники ці звинувачення публічно не прокоментували.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко подарував 1 мільйон доларів США своїм дітям.

Раніше РБК-Україна писало, що через неявку за військовою повісткою син Порошенка - Олексій - має сплатити 25 500 гривень штрафу.

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Петро Порошенко Збройні сили України
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