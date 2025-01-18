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Сына Порошенко за игнорирование повесток в ТЦК оштрафовали на 25 тысяч гривен, - документ

Суббота 18 января 2025 14:27
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Сына Порошенко за игнорирование повесток в ТЦК оштрафовали на 25 тысяч гривен, - документ Фото: сына Порошенко за игнорирование повесток в ТЦК оштрафовали на 25 тысяч гривен (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Сын народного депутата Петра Порошенко Алексей, который вместе с братом выехали из Украины перед полномасштабным вторжением, должен платить штраф за неявку по военной повестке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Согласно официальному документу, который есть в распоряжении редакции, Алексей Порошенко не явился без уважительных причин в Печерский РТЦК по повестке для уточнения данных. Теперь сын Порошенко будет вынужден уплатить в бюджет 25 500 гривен.

"Признать гр. Порошенко Алексея Петровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного 4.3 ст. 210-1 КУоАП и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 500 грн", - говорится в постановлении начальника Печерского ТЦК и СП в г. Киеве.

Если сын олигарха проигнорирует уплату штрафа, его сумма удвоится.

"В случае неуплаты штрафа в 15-дневный срок со дня вручения данного постановления правонарушителю, взыскание штрафа провести в принудительном порядке в соответствии со ст. 308 КУоАП в двойном размере в сумме 51000 грн", - говорится в документе.

Как сообщалось, старший сын Петра Порошенко, Алексей, который выехал в Лондон в начале войны и так не вернулся в Украину, был объявлен в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко - обвиняемый по статье государственная измена и является подозреваемым по "угольному делу", связанному с закупкой угля с временно оккупированных территорий ОРДЛО.

Кроме того, Порошенко фигурирует в деле о передаче контроля над украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" структурам Медведчука в 2016 году, что произошло при его поддержке.

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Петр Порошенко ТЦК
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