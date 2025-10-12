Сравнил с Уотергейтом: Трамп требует расследовать его "украинский импичмент" в 2019 году

Президент США Дональд Трамп требует расследовать попытку его импичмента в 2019 году, которую оппоненты американского лидера связывали с попытками Трампа давить на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в его собственной социальной сети Truth Social .

"Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, это расследуют! Адам Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Было нарушено и просто пренебрежено столько законов и процедур!", - написал президент.

Уотергейтский скандал

Уотергейтский скандал (Уотергейт) - политический скандал в США в 1972-1974 годах, который завершился первой в истории Соединённых Штатов отставкой президента с должности. 37-й президент США Ричард Никсон оказался якобы замешанным в попытках следить за его оппонентами из Демократической партии.

Скандал получил свое имя из-за названия отеля "Уотергейт", где в июне 1972 года задержали нескольких человек, якобы связанных с администрацией Никсона, во время установки ими прослушивающих устройств.

Несмотря на то, что доказать причастность Никсона и его администрации к слежке за демократами не удалось, эту историю быстро и сильно раздула американская пресса. В результате Никсон, в 1972 году повторно избранный на пост президента, в 1974 году под давлением общественности вынужден был подать в отставку, став первым президентом США, который добровольно ушел с поста до завершения срока полномочий.

Попытки объявить импичмент Трампу... снова

Впрочем, импичмент Трампу пытаются объявить даже после его возвращения в Белый дом. Так, в апреле конгрессмен от демократов Шри Танедар подал в Конгресс инициативу лишить Трампа должности. В то же время еще один конгрессмен-демократ, Эл Грин, объявил о планах внести собственный проект импичмента американского президента.

Однако в мае Палата представителей заявила, что не будет голосовать за импичмент президента, сорвав планы оппонентов американского лидера. Однако в окружении Трампа признают - если демократы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году, тогда импичмент может состояться.