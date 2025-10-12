ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Сравнил с Уотергейтом: Трамп требует расследовать его "украинский импичмент" в 2019 году

США, Воскресенье 12 октября 2025 19:39
UA EN RU
Сравнил с Уотергейтом: Трамп требует расследовать его "украинский импичмент" в 2019 году Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп требует расследовать попытку его импичмента в 2019 году, которую оппоненты американского лидера связывали с попытками Трампа давить на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

Трамп заявил, что требует расследования относительно "украинского импичмента". Он сравнил его с другим известным американским политическим скандалом - Уотергейтским.

"Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, это расследуют! Адам Шифф был настолько нечестным и коррумпированным. Было нарушено и просто пренебрежено столько законов и процедур!", - написал президент.

Уотергейтский скандал

Уотергейтский скандал (Уотергейт) - политический скандал в США в 1972-1974 годах, который завершился первой в истории Соединённых Штатов отставкой президента с должности. 37-й президент США Ричард Никсон оказался якобы замешанным в попытках следить за его оппонентами из Демократической партии.

Скандал получил свое имя из-за названия отеля "Уотергейт", где в июне 1972 года задержали нескольких человек, якобы связанных с администрацией Никсона, во время установки ими прослушивающих устройств.

Несмотря на то, что доказать причастность Никсона и его администрации к слежке за демократами не удалось, эту историю быстро и сильно раздула американская пресса. В результате Никсон, в 1972 году повторно избранный на пост президента, в 1974 году под давлением общественности вынужден был подать в отставку, став первым президентом США, который добровольно ушел с поста до завершения срока полномочий.

Попытки объявить импичмент Трампу... снова

Впрочем, импичмент Трампу пытаются объявить даже после его возвращения в Белый дом. Так, в апреле конгрессмен от демократов Шри Танедар подал в Конгресс инициативу лишить Трампа должности. В то же время еще один конгрессмен-демократ, Эл Грин, объявил о планах внести собственный проект импичмента американского президента.

Однако в мае Палата представителей заявила, что не будет голосовать за импичмент президента, сорвав планы оппонентов американского лидера. Однако в окружении Трампа признают - если демократы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году, тогда импичмент может состояться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит