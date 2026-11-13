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Порывы ветра до 34 м/с: что происходит на высокогорье Карпат и какой прогноз на выходные

13:40 13.11.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Утром 13 ноября высокогорье Карпат накрыл сильный шторм с осадками и опасными порывами ветра.

Подробнее о ситуации с погодой в горах и прогнозе для региона на ближайшее время и выходные дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на высокогорье утром 13 ноября

Согласно сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 09:45 пятницы, 13 ноября 2026 года, погода на горе Поп Иван была облачной. Шел дождь.

Ветер фиксировали западный, со скоростью 22-24 м/с. При этом порывы ветра достигали скорости 28 м/с.

Температура воздуха наблюдалась на уровне +3°С.

Видимость на высокогорье, исходя из обнародованного фото, была несколько ограничена - из-за небольшого тумана.

Ситуация на горе Поп Иван утром 13 ноября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Что известно о сильном шторме на горе Поп Иван

Несколько позже горные спасатели Прикарпатья обратили внимание местных жителей и гостей региона на то, что на высокогорье - сильный шторм.

"По состоянию на 11:30 на горе Поп Иван скорость ветра достигает 26-28 м/с. С порывами до 34 м/с", - сообщили специалисты.

Учитывая такую ситуацию, спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье - до улучшения погодных условий.

Публикация горных спасателей Прикарпатья (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Какую погоду прогнозируют в горах позже

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 13 ноября будет облачная.

Возможен дождь. В горах - с мокрым снегом.

Порывы северо-западного ветра - около 15-20 м/с.

Температура воздуха днем пятницы может быть такова:

  • по городу Ивано-Франковск +6...+8°С;
  • по Ивано-Франковской области +5...+10°С;
  • на высокогорье (в течение суток) - около +1...+6°С.

"Медико-метеорологические условия - 3 типа. Видимость на автодорогах 2-4 км", - предупредили в областном центре по гидрометеорологии.

Читайте также: Зимнее настроение не только в горах: где в Украине заметили первый снег в начале ноября (фото, видео)

Синоптики рассказали также, что в течение выходных - 14-15 ноября - на синоптическую ситуацию на Прикарпатье будет влиять антициклон.

Ожидается сухая и прохладная погода.

Ветер прогнозируют северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. Порывы - до 15-20 м/с.

Возможен переход ветра на северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области:

  • ночью -1...-6°С (мороза);
  • днем +3...+8°С (тепла).

Тем временем на высокогорье:

  • ночью -3...-8°С;
  • днем от -2°С до +3°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине станет теплее, но только на день - к какой погоде готовиться на выходных и на следующей неделе.

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.

Читайте также, какой может быть зима в Украине (по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух).

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