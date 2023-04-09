Поражение России в Украине будет лучшим способом сдерживания Китая от Тайваня, - конгрессмен
Если Россия потерпит поражение в полномасштабном вторжении в Украину - это будет лучшим способом сдерживания главу Китая Си Цзиньпина в отношении Тайваня.
Об этом заявил глава Комитета Палаты представителей США по иностранным делам республиканец Майкл Маккол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью каналу NBC.
"То, что происходит в Украине, будет определять то, что произойдет на Тайване и в тихоокеанском регионе. Я считаю, что лучшим средством сдерживания президента Си является поражение Путина в Украине", - заявил он, отвечая на вопрос ведущего, уверен ли он в том, что республиканцы Палаты представителей США не будут препятствовать дополнительной помощи Украине.
Напомним, накануне Китай заявил, что во время военных учений отрабатывает оцепление Тайваня.
В свою очередь в США заверили, что внимательно следят за учениями Китая у Тайваня.
При этом сегодня во время учений Вооруженные силы Китая смоделировали точные удары по Тайваню.
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