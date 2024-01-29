В МИД Литвы рассказали, почему в Европе начали говорить об угрозе нападения России
В странах, у которых есть граница и история с Россией, начинают смотреть на новые возможные угрозы войны. Данная ситуация сложилась на фоне вопросов возможности сдерживания страны-агрессора и перехода боевых действий на западные территории.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
"Это новое пробуждение. Я имею в виду, что в 2022 году мы были поражены войной. Но идея заключалась в том, что ее может сдержать Украина", - отметил он.
Ландсбэргис отметил, что оптимизм в поражении РФ придавало обеспечение Украины соответствующей для отражения агрессии техникой. Однако, "все снова просыпаются к настоящей реальности", ставя вопрос о возможности сдерживания российских оккупантов.
По словам министра иностранных дел Литвы, такой вопрос возник на фоне "Путинского интереса".
"Действительно, когда видишь такого человека, как он, он уверен, что у него есть время. Ему плевать на людей. И понимание того, что война не где-то далеко. Для стран Скандинавии, Балтии, Польши, Румынии. Это страны, где война как раз идет рядом", - заметил он.
Что касается стран, находящихся на более дальнем расстоянии от РФ, то по мнению Ландсбэргиса, говорить об этом (агрессии РФ - ред.) еще рано.
В то же время он подчеркнул, что два месяца назад почти никто не говорил, что настоящая война может прийти в НАТО, а данный вопрос вызвал мало дебатов. Однако, сейчас такой сценарий рассматривается на порядок активнее, в частности в Швеции, Польше, Эстонии.
"Министр обороны Германии заявил: 5-7 лет, нужно подготовиться к войне. Это от Германии. И это от левоцентристской партии. Если подумать, это достаточно сильное заявление. Я имею в виду, что мы видим сдвиги, и где оно остановится, увидим ", - подытожил Ландсбэргис.
В НАТО готовятся к возможным эскалациям
Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.
16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.
Ранее сегодня немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.
Накануне глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр после вчерашнего заседания Совета Украина-НАТО, на котором рассматривалось в частности противодействие ВСУ широкомасштабной военной агрессии РФ, призвал мировое сообщество не впадать в пессимизм.
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