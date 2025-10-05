Во время дискуссии на телеканале Фицо снова выступил с критикой в адрес Европейского Союза. По мнению сторонника России, ЕС ведет неправильную политику, а поражение РФ в Украине не является целью, которую преследует Словакия.

"Наша цель - как можно быстрее закончить войну в Украине. Это славяне, которые убивают друг друга. Война - это не решение", - заявил он.

Словацкий премьер при этом добавил, что ЕС якобы тратит слишком много сил на "поддержку войны в Украине", а также заверил, что никогда не будет "премьер-министром военного времени".

При этом ему пришлось выкручиваться, когда модератор дискуссии спросил, не противоречит ли его позиция по войне наследию словаков, которые боролись за свободу Словакии против нацистов во время Второй мировой войны. Фицо в ответ заявил, что война в Украине - это, мол, "региональный конфликт".