Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Не поразка РФ: Фіцо знову наробив обурливих заяв про війну в Україні

Фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Метою Словаччини є не поразка Росії у війні проти України, а припинення війни там взагалі, як такої.

Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив в ефірі словацького телеканалу STVR.

Під час дискусії на телеканалі Фіцо знову виступив із критикою на адресу Європейського Союзу. На думку прихильника Росії, ЄС веде неправильну політику, а поразка РФ в Україні не є метою, яку переслідує Словаччина.

"Наша мета - якнайшвидше закінчити війну в Україні. Це слов'яни, які вбивають один одного. Війна - це не рішення", - заявив він.

Словацький прем'єр при цьому додав, що ЄС нібито витрачає забагато сил на "підтримку війни в Україні", а також запевнив, що ніколи не буде "прем'єр-міністром воєнного часу".

При цьому йому довелося викручуватися, коли модератор дискусії запитав, чи не суперечить його позиція щодо війни спадщині словаків, які боролися за свободу Словаччини проти нацистів під час Другої світової війни. Фіцо у відповідь заявив, що війна в Україні - це, мовляв, "регіональний конфлікт".

Зазначимо, за підсумками проведеного серед українців опитування словацький прем'єр Роберт Фіцо зайняв місце серед світових політиків, які вважаються ворогами України - разом з угорським прем'єром Віктором Орбаном, керівником Китаю Сі Цзіньпіном та іншими подібними персонами.

