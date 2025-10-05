Не поразка РФ: Фіцо знову наробив обурливих заяв про війну в Україні

Під час дискусії на телеканалі Фіцо знову виступив із критикою на адресу Європейського Союзу. На думку прихильника Росії, ЄС веде неправильну політику, а поразка РФ в Україні не є метою, яку переслідує Словаччина.

"Наша мета - якнайшвидше закінчити війну в Україні. Це слов'яни, які вбивають один одного. Війна - це не рішення", - заявив він.

Словацький прем'єр при цьому додав, що ЄС нібито витрачає забагато сил на "підтримку війни в Україні", а також запевнив, що ніколи не буде "прем'єр-міністром воєнного часу".

При цьому йому довелося викручуватися, коли модератор дискусії запитав, чи не суперечить його позиція щодо війни спадщині словаків, які боролися за свободу Словаччини проти нацистів під час Другої світової війни. Фіцо у відповідь заявив, що війна в Україні - це, мовляв, "регіональний конфлікт".